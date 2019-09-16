Forbes назвал 200 крупнейших частных компаний в России. Впереди всех снова ЛУКОЙЛ

Журнал Forbes представил свежий рейтинг крупнейших частных российских компаний 16 сентября. Всего в списке 200 позиций, первую строчку уже седьмой раз подряд занимает ЛУКОЙЛ.

По данным издания, второе место также досталось нефтевикам – «Сургутнефтегазу», далее следуют ретейлеры X5 Retail Group и «Магнит». Также в десятке присутствуют «Татнефть», «Новатэк», EVRAZ, НЛМК, «Норильский Никель» и ГК «Мегаполис».

При составлении перечня учитывались только компании, контролируемые частными лицами, их ранжировали по выручке за 2018 год. В случае с банками учитывали сумму процентных и комиссионных доходов, а также доходов от страховой деятельности, для страховых компаний — сумму чистых страховых премий процентных доходов.

По данным Forbes, за прошедший год общая рублевая выручка 200 компаний из списка выросла на 22% и составила 43,7 трлн руб., при этом только 19 участников рейтинга показали отрицательный результат по сравнению с предыдущим годом.