Range Rover на Российском пошёл дальше двух BMW: пробил ограду и выскочил на встречку

Серию «дорогих» ДТП с препятствиями в Санкт-Петербурге 16 сентября продолжает авария на Российском проспекте.

«Рендж Ровер» вылетел на встречную полосу, пробив ограждение на разделительном газоне. «Вроде все живы», – пишет очевидица в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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До этого, напомним, два «БМВ» врезались в ограждения: один на пересечении Ленинского проспекта и Кронштадтской площади, второй на 23-м километре ЗСД. Официальную информацию об этих ДТП сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Обе аварии произошли около 3 часов ночи, в обоих случаях других участников не было и никто не пострадал. На ЗСД с управлением не справилась девушка 2000 года рождения, а на Кронштадтской площади каршеринговой машиной рулил мужчина 1992 года рождения.