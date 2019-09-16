Рубль резко вырос на торгах после атак беспилотников на месторождения нефти в Саудовской Аравии

Доллар и евро падают на Московской бирже утром 16 сентября. Согласно данным торгов на 11:00, рубль вырос по отношению к американской валюте на 49 копеек, к евро — на 55 копеек.

Отметим, стоимость доллара упала ниже 64 рублей впервые с 1 августа, он стоит на торгах 63,86 руб. Евро снизился до 70,77 руб. Причиной для резкого роста рубля стал скачок цен на нефть. Как ранее писала «Фонтанка», из-за сокращения добычи в Саудовской Аравии цены на нее подскочили в среднем на 12-13%.

Саудовские нефтяные объекты были атакованы беспилотниками йеменских повстанцев-хуситов в минувшую субботу. Производство нефти после этого в стране сократилось более чем в два раза — на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн.