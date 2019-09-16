Эстония боится потерять финских туристов из-за электронных виз в Петербург

В МИД прибалтийской республики заявили, что введение российских электронных виз с 1 октября негативно скажется на турпотоке из соседней Финляндии, так как новая система «имеет большой потенциал».

«Удобная система электронных виз была введена для туристов из 53 стран, и, конечно, не все они будут путешествовать в Россию через Эстонию. <...> . При этом новая визовая система имеет большой потенциал, чтобы негативно повлиять на поездки финских туристов в Эстонию», – цитирует 16 сентября заявление атташе посольства Эстонии по вопросам туризма Илону Кбеян ERR.

По ее словам, Россия занимается развитием сферы туризма, поэтому и была упрощена процедура поездок в некоторые регионы. Эстонский МИД настаивает, что в результате «число туристов стремительно выросло».

Напомним, что с февраля 2018 года количество финских туристов в Эстонии снижается. Это связывают с тем, что республика постепенно поднимает акцизы на алкоголь.