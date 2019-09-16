СМИ: Вашингтон обдумывает «серьезный военный ответ» на атаки нефтяных месторождений в Саудовской Аравии

Администрация президента США обдумывает «серьезный военный ответ» на атаки дронов на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом 16 сентября пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Издание отмечает, что тема обсуждалась на встрече президента США Дональда Трампа с главой Пентагона Марком Эспером. При этом некоторые сотрудники оборонного ведомства призывают к сдержанности.

Власти США полагают, что повстанцы-хуситы либо вовсе не участвовали в атаке, либо действовали не в одиночку, поскольку нападение носило «продвинутый характер».

Сам Трамп ранее говорил, что у США есть основания полагать, что им известны ответственные за нападение, но Вашингтон ждет данных Эр-Рияда о том, кого королевство считает виновным в атаке. Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что за нападением стоит Иран.