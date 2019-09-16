Злой тюлень помог полиции поймать наркоторговцев
Свирепый тюлень помог нейтрализовать международную группу наркоторговцев в Австралии. Выбирая между объятиями животного и наручниками, преступники предпочли второе.
Курьезный случай приводит BBC. Полиция Австралии несколько месяцев искала предполагаемых организаторов международного наркотрафика: 34-летнего жителя Великобритании и 51-летнего француза. В результате спецоперации силовики вышли на их след – на небольшом острове у западного побережья континента.
Увидев окружение, злоумышленники хотели скрыться, но неожиданно дорогу им перекрыл большой тюлень. Разозлившись, что его покой потревожили, животное с ревом бросилось на мужчин.
«У них был выбор: бежать мимо тюленя или быть арестованными. Как видите, они выбрали арест», — заявил потом журналистам комиссар местной полиции.
Тут же, в водорослях, нашли припрятанные наркотики.