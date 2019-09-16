На ЗСД выросла многокилометровая пробка из-за ДТП. Загруженность Приморского шоссе достигла 10 баллов

Дождь плотно загрузил дороги Петербурга. «Жёлтые» 6 баллов, которые с начала осени становятся утренним максимумом (иногда всего на несколько минут), в понедельник, 16 сентября, продержались более 40 минут. Только к 9:25 загруженность снизилась до 5 баллов.

Самую длинную пробку «Яндекс.Пробки» зафиксировали в 8:24 на внутреннем кольце КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной – 7,5 километра. Загруженность Приморского проспекта в центр сервис оценил в 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

Пробка длиной почти 5,5 километра образовалась на ЗСД на участке от Богатырского проспекта до съезда на набережную Макарова. По данным ООО «Магистраль Северной столицы», на съезде произошло ДТП.

Реклама





Наиболее загруженными магистралями стали, помимо Приморского проспекта, проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (8 баллов), Заневский проспект и проспект Косыгина в центр (7 баллов).

В топ-5 крупнейших пробок к 10 часам утра вошли:

9:50, внутренняя сторона КАД, 7,5 км, от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 2 часа. 8:53, проспект Культуры, Тихорецкий проспект, Политехническая улица, 6,2 км, от Суздальского проспекта до площади Мужества. Пробка продержалась 1 час 30 минут. 8:59, Колтушское шоссе, проспект Косыгина, 5,5 км, от КАД до Заневского проспекта. Пробка продержалась 2 часа. 8:59, Гражданский проспект, Кушелевская дорога, 5,3 км, от проспекта Луначарского до проспекта Маршала Блюхера. Пробка продержалась 1 час 50 минут. 8:50, ЗСД, 5,2 км, от Богатырского проспекта до набережной Макарова. Пробка продержалась 1 час.

Из утренних аварий, затруднивших движение, отметим столкновение «Дэу Нексии» и внедорожника Haval на Московском шоссе у Курьерского проезда, а также столкновение «Форда Фокуса» и маршрутки на Владимирской площади у Загородного проспекта, 1. «Троллейбусы по Загородному остановились. Приехавшие [сотрудники] ГИБДД маршрутку отпустили, троллейбусы пустили. Легковушку оформляют», – рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».