Вор вынес из квартиры петербургской предпринимательницы 2 миллиона, пистолет и драгоценности

Домушник унёс из квартиры на Васильевском острове пистолет, 2 миллиона рублей и украшения. В квартиру проник по старинке, взломав замок.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), крупная кража произошла вечером 15 сентября. Директор петербургской строительной фирмы, приехав домой, увидела раскрытую дверь и беспорядок. Женщина тут же позвонила в полицию и перечислила всё, что пропало.

По словам собственницы квартиры в доме 20 по Шкиперскому протоку, незваный гость мог навестить жилище в любой из двух последних дней. Бизнес-леди недосчиталась 1,8 млн рублей, 800 евро и тысячи долларов. Также исчезли ювелирные украшения и травматический пистолет мужа. Общая сумма ущерба составила почти 2 млн 200 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.