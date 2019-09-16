Трамп разрешил открыть стратегические запасы нефти США после атаки на месторождения в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп разрешил распечатать стратегический нефтяной резерв страны для стабилизации рынка после атаки дронов на предприятия в Саудовской Аравии.

«Основываясь на нападении на Саудовскую Аравию, которое может оказать влияние на цены на нефть, я разрешил задействовать нефть из стратегического нефтяного резерва, в случае необходимости», — написал президент в Twitter 16 сентября.

Трамп добавил, что объем нефти для стабилизации определят позже, но заверил, что его будет достаточно.

В минувшую субботу объекты компании Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе атаковали с помощью дронов. В Эр-Рияде заявили, что в связи с нападением Саудовская Аравия сократит добычу на 5,7 млн барр. в сутки, что является половиной суточного объема добычи в стране.

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Мировые цены на нефть после сокращения добычи в Саудовской Аравии подскочили в среднем на 12-13%, свидетельствуют данные торгов от 16 сентября. При этом максимум роста доходил до 19%.

На открытии торгов ноябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent стоили 67,8 доллара за баррель против 60,15 доллара за баррель на предыдущем закрытии и росли до 71,62 доллара, или 19,1%.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI на открытии выросли до 60,09 доллара за баррель против 54,8 на предыдущем закрытии, достигая 63,47 доллара, рост составил 15,8%.