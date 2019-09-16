В Апраксином дворе взялись за ножи и пистолеты. Очевидец насчитал в массовой драке пятьдесят голов

Ночь на воскресенье запомнилась обитателям центра Петербурга массовой дракой на Садовой: потасовку устроили обитатели Апраксина двора. Позднее в Мариинской больнице нашлись двое пострадавших, а полиция задержала 12 вероятных участников уличного боя.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), всё произошло около половины одиннадцатого вечера 14 сентября. Обеспокоенный гражданин позвонил в полицию и сообщил, что у дома №32/1 по Садовой улице «около 50 нерусских окружили с битами авто». Звонивший уверял, что слышал выстрелы.

Тут же на место выехали правоохранители, среди которых были представители ГИБДД, патрульные и вневедомственная охрана. На месте они уже никого не нашли, но в ходе патрулирования Апрашки увидели гильзы и лужи крови. Также выяснилось, что в Мариинскую больницу угодили той ночью двое граждан Таджикистана, 39 и 32 лет, приехавшие в Петербург на заработки в этом году. У товарищей диагностировали ножевые ранения груди, живота и ягодиц. Старший, по всей видимости, уже не в первый раз приезжает в Россию, так как в 2014 году осуждался здесь за самоуправство.

К утру 16 сентября полиция задержала 12 человек, которые могли участвовать в драке. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Напомним, в мае на улице Салова в Купчино произошла массовая драка с порезанными ножами иностранцами. После нее миграционная полиция начала масштабные проверки рынков и других мест массового скопления трудовых мигрантов.