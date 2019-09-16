Новое оборудование, концерт и мотопокатушки – петербургские байкеры устроили праздник слабовидящим детям

В гостях у воспитанников мгинской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей побывали петербургские байкеры. Это не первый визит мотоциклистов, но в этот раз, помимо традиционного концерта, спортивных соревнований и катания на мотоциклах, ребят порадовали оборудованием для нового класса, в котором занимаются слепоглухие дети.

Поездки во Мгу организуют совместными усилиями Благотворительный фонд «БлагоДаря», петербургские мотоциклисты из проекта «Мотосолидарность» и портал «Мотобратан».

Как рассказали «Фонтанке» в фонде, чтобы приобрести оборудование, команда «БлагоДаря» и байкеры целый месяц работали на одной из мотовыставок. Теперь учебный процесс у детей будет идти эффективнее.

Также прошёл концерт, который устроили ребята и мотоциклисты. Кроме этого, гости и воспитанники занимались благоустройством территории и провели соревнования.

Самая долгожданная часть праздника – мотопокатушки, которые с нетерпением ждали ребята. Прокатиться смогли все.

В фонде также отметили, что в этот раз желающих принять участие в акции было значительно больше. Педагоги в свою очередь говорят, что такие визиты очень важны для детей, особенно для тех, которые живут вдали от большого города, и особенно для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Благодаря таким праздникам ребята не чувствуют себя оторванными от жизни, ощущают себя полноценными членами общества, повышается их собственная самооценка, что очень важно для таких детей», – сказали в фонде «БлагоДаря».