СМИ: Шумахер покинул парижскую клинику. Там его лечили стволовыми клетками

Гонщик Михаэль Шумахер выписался из клиники имени Жоржа Помпиду в Париже. Несколько дней чемпион «Формулы 1», пребывавший в медучреждении, предположительно лечился стволовыми клетками.

Об этом 16 сентября сообщает РБК со ссылкой на журналиста издания Le Parisien Жан-Мишеля Декюжи. Как рассказал сотрудник прессы, пришедшего в сознание Шумахера привезли в Париж 9 сентября, а в ночь на 12-е число он покинул Францию.

Декюжи утверждает: спортсмену переливали кровь с добавлением стволовых клеток. Руководил процессом профессор Филипп Менаше, специализирующипйся на терапии стволовыми клетками. Врач надеется, что это благоприятно подействует на организм чемпиона, включая его мозг.

Напомним, Михаэля Шумахера привезли в парижскую клинику инкогнито, с закрытым лицом и телом, но информация об этом все равно просочилась в прессу. Семикратный чемпион «Формулы-1» был в сознании.

Спортсмена в больнице навестил президент Международной автомобильной федерации и его бывший руководитель в команде Ferrari Жан Тодт.