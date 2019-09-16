СМИ: Шумахер покинул парижскую клинику. Там его лечили стволовыми клетками
Гонщик Михаэль Шумахер выписался из клиники имени Жоржа Помпиду в Париже. Несколько дней чемпион «Формулы 1», пребывавший в медучреждении, предположительно лечился стволовыми клетками.
Об этом 16 сентября сообщает РБК со ссылкой на журналиста издания Le Parisien Жан-Мишеля Декюжи. Как рассказал сотрудник прессы, пришедшего в сознание Шумахера привезли в Париж 9 сентября, а в ночь на 12-е число он покинул Францию.
Декюжи утверждает: спортсмену переливали кровь с добавлением стволовых клеток. Руководил процессом профессор Филипп Менаше, специализирующипйся на терапии стволовыми клетками. Врач надеется, что это благоприятно подействует на организм чемпиона, включая его мозг.
Напомним, Михаэля Шумахера привезли в парижскую клинику инкогнито, с закрытым лицом и телом, но информация об этом все равно просочилась в прессу. Семикратный чемпион «Формулы-1» был в сознании.
Спортсмена в больнице навестил президент Международной автомобильной федерации и его бывший руководитель в команде Ferrari Жан Тодт.
Справка:
Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому. Последние четыре года Михаэль прожил под наблюдением врачей на вилле на берегу Женевского озера.
В декабре 2018-го таблоид Daily Mail сообщил, что состояние немца значительно улучшилось, и он дышит самостоятельно.