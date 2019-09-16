На Дороге жизни BMW насмерть сбил женщину

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером под Санкт-Петербургом, во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 15 сентября около 23 часов на 14-м километре дороги Санкт-Петербург – Морье (Дорога жизни) 33-летний мужчина на BMW вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 46-летнюю женщину.

Женщина скончалась на месте. По факту инцидента проводится проверка.

Смертельное ДТП на той же дороге произошло 14 сентября: погиб водитель «Вольво». 10 сентября на 9-м километре трассы Санкт-Петербург – Морье «девятка» опрокинула скорую, пострадали пять человек. Эта авария попала на видео.