Задержана замглавы судебных приставов Петербурга Марина Окрушко

Федеральная служба безопасности задержала заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов Петербурга. Произошло это в Пскове. Ситуация связана с передачей денег коллеге. На данный момент у Марины Окрушко есть дело от Следственного комитета и местный адвокат. К ней едет петербургский защитник.

По информации «Фонтанки», к вечеру, 15 сентября в Пскове оперативники центрального аппарата ФСБ России задержали заместителя руководителя УФССП Марину Окрушко.

По предварительным данным, ее встретили при передаче денег своему коллеге. Не исключено, что это был один из руководителей Управления Федеральной службы судебных приставов Пскова.

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«Фонтанка» выясняет обстоятельства, но точно знает, что Марине Окрушко предоставлен адвокат из Пскова. Также ей дали возможность связаться со знакомыми юристами и к ней на помощь уже выехал петербургский защитник.

Заметим, что Марина Окрушко служит в органах более четверти века. Начинала она еще в 1993 году в милиции Невского района Петербурга, после работала в Госнаркоконтроле, а последние 14 лет – в службе судебных приставов, где занимает должность заместителя с 2013 года. Ей 45 лет, из которых большую часть жизни она носит погоны. Так что, с опытом у нее все правильно.

Похоже, уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по Пскову. Причем, скорее всего, по третьей или четвертой части статьи 291.1 – «Посредничество во взяточничестве в крупном или особо крупном размере». Ну, не взятку же Марина Окрушко за себя давала.

Также, в отличие от получения взятки, где порой есть возможность подозреваемому уйти на более легкую статью – мошенничество, мол, обманывал жертву, при документировании посредничества – это малореально. Когда гражданина задерживают при передаче взятки, значит, его собеседник уже обвешан аппаратурой. Последнее крайне сужает маневр при защите.

В таких случаях всегда возникает и логичный вопрос, как правило подкрепленный прослушиванием телефонных переговоров: кто попросил? А это может быть, как бизнесмен, так и силовик.

По данным «Фонтанки», по этому делу в Петербурге планируются неотложные следственные действия. Это могут быть, как обыски по месту работы, так и встречи с предполагаемым следствием соучастником.

Несмотря на то, что работали столичные сотрудники, мера пресечения Марине Окрушко будет избираться в Пскове.

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Что касается самого ведомства – Службы судебных приставов Петербурга, то пока «Фонтанке» не удалось получить ни реакции, ни комментария.