Дамба открыта. В Финском заливе вода поднималась на 157 см

Угроза подъёма уровня воды в Финском заливе выше критических значений миновала. Все затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений заняли штатное положение «открыто» в 0:50 16 сентября, информирует КЗС в Instagram.

«Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру восстановлено, – отмечается в сообщении. – Замечаний по работе технологического оборудования нет. Дежурная служба Дирекции КЗС остается в режиме готовности».

Фото: КЗС

Напомним, 15 сентября в 16:57 затворы КЗС были закрыты в связи с усилением ветра и неблагоприятным прогнозом синоптиков о возможном подъёме уровня воды до опасных значений (плюс 150-160 см) – совместное решение приняли дирекция КЗС и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. К ночи ситуация стабилизировалась. По данным на 0:30 16 сентября, уровень воды по гидропосту «Горный институт» составил плюс 119 см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. С Финской стороны защитных сооружений, по данным КЗС, был зафиксирован подъём воды на 157 см.

Реклама



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 16 сентября в Санкт-Петербурге также ожидается усиление юго-западного и западного ветра местами до 15-18 м/с. Днём, как уже сообщалось, ожидается до плюс 14 градусов.

Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус прогнозировал до трети месячной нормы осадков за воскресенье и в ночь на понедельник (норма сентября 69 мм). Действительно, сильные осадки повлияли не только на ситуацию с аварийностью на дорогах, подтопило даже подход к новой станции метро «Проспект Славы». Одно из самых удивительных явлений непогоды видели петербуржцы воскресным вечером над Финским заливом в районе Ушково – водяной смерч.