Прогноз погоды в Петербурге не обнадёживает. Пока на горизонте лишь холод

Похолодание ждёт петербуржцев в ближайшие дни. Прогнозы синоптиков говорят о том, что пора подружиться с тёплыми пижамами и свитерами.

Дождливый понедельник с дневной температурой в 14 градусов станет лишь эпиграфом к прохладной неделе. Уже в ночь на 17 сентября будет всего 6-8 градусов тепла, а днём воздух едва прогреется до 13 градусов. Следующей ночью будет ещё холоднее – столбики термометров не поднимуться выше 5-7 делений, а днём вряд ли стоит рассчитывать на что-то большее, чем 10 градусов. Первые три дня недели отметятся кратковременными дождями и умеренным холодным ветром.

Напомним, ливень и сильный ветер накануне вынудил закрыть дамбу в Петербурге. Затворы подняли только к полуночи.