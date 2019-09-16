В Красноярске при пожаре в пятиэтажке погибли четверо детей и четверо взрослых. Квартира могла загореться из-за проводки

Восемь человек погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Октябрьском районе Красноярска в ночь на 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

По данным ведомства, пожар начался в 02:26 по местному времени (22:26 мск 15 сентября) в многоквартирном жилом доме на улице Гусарова. Первое пожарное подразделение прибыло на место спустя восемь минут. Площадь пожара соствила 40 квадратных метров, с огнем справились за час.

«В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела восьми человек, включая четверых детей», — заявили в ведомстве ТАСС. В момент начала пожара взрослые и дети спали, что и стало причиной их гибели.

Причиной пожара могло быть короткое замыкание.

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«Со слов специалиста, проводка была старой и не выдержала высокого напряжения, возникшего в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть. Проводка закоротила и задымилась», — добавили в МЧС.

В управлении МВД по Красноярскому краю сообщили по данному факту проводится проверка.