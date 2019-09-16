«Дорогие» ночные ДТП: каршеринговый BMW не смог перелететь забор на Стачек

Несколько дорогих автомобилей разбились в ДТП на мокрых дорогах Петербурга в ночь на 16 сентября.

Каршеринговый BMW снёс забор на повороте с проспекта Стачек на Ленинский, водитель жив, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Ещё один «немец» (БМВ или «Мерседес») неудачно заехал на ЗСД со стороны улицы Савушкина. «Все живы, ждут службы», – писала около 4 часов ночи очевидица в «ДТП и ЧП».

Реклама



Поздно вечером на проспекте Энгельса, перед въездом на Парнасский путепровод, столкнулись «КИА Рио» и «Лексус». «Рио» выскочил на остановку, подмяв знак, а «Лесксус» остановился ровно на зебре.