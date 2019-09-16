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Общество
16.09.2019 07:32
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Появились подробности интеграции экономик России и Белоруссии. Москва и Минск начнут совместную работу с 2021 года

Россия и Белоруссия в рамках интеграции намерены создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учет собственности к 2021 году. Об этом 16 сентября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в аппарате кабинета министров.

По данным излания, переговоры по интеграции идет с весны текущего года. В ноябре Москва и Минск запланировали представить предложения по «дорожным картам» объединения экономик. К концу следующего года планируется подготовить законодательство, а начало работы по большинству пунктов в объединенном режиме предполагается с 1 января 2021 года.

Также две страны намерены с 2021 года объединить таможенную политику, а также энергополитику, чтобы создать единый регулятор нефтегазовой отрасли и электроэнергии.

Кроме того, к 2021 году планируется появление единого доступа к госзакупкам.

«Коммерсантъ» отмечает, что в программе никак не затронуты сферы обороны, образования, государственной безопасности, правоохраны, здравоохранения, науки, а также судебная система, вопросы МВД и госуправление.

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Справка:

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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