В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе в 30 регионах

В ряде компаний, входящих в нацпроект по повышению производительности, могут провести эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Об этом рассказал замминистра экономического развития Петр Засельский.

В течение недели Минтруд обсудит возможность внедрения сокращенной рабочей недели в тестовом режиме на 266 предприятиях малого и среднего бизнеса из 30 регионов России. При этом конкретных параметров введения укороченной недели пока нет, пишет Lenta.ru со ссылкой на «Известия». «На предприятиях (...) работники 30–40 процентов времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — пояснил Засельский.

По его словам, тестирование изменений внутри множества компаний связано с необходимостью получения статистики с качественной выборкой. «Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий», — отметил замминистра экономразвития.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев указывал, что нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений. «Можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, четыре дня в неделю или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать», — сказал он.

В четверг, 12 сентября, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова объявила, что введение в России четырехдневной рабочей недели невозможно без проведения мониторинга и специальных научных исследований. В настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Они считают, что после этого упадет производительность труда, вырастет количество переработок и снизится трудовая дисциплина.