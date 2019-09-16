Мирвоые цены на нефть резко выросли после атак на Саудовскую Аравию

Мировые цены на нефть после сокращения добычи в Саудовской Аравии из-за атак на ее нефтяные объекты подскочили в среднем на 12-13%, свидетельствуют данные торгов от 16 сентября. При этом максимум роста доходил до 19%.

На открытии торгов ноябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent стоили 67,8 доллара за баррель против 60,15 доллара за баррель на предыдущем закрытии и росли до 71,62 доллара, или 19,1%.



Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI на открытии выросли до 60,09 доллара за баррель против 54,8 на предыдущем закрытии, достигая 63,47 доллара, рост составил или 15,8%.



Как уточняет РИА Новости, в минувшую субботу саудовские нефтяные объекты были атакованы, ответственность за это взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом.

Повстанцы заявили, что они осуществили атаку при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших мировых производителей нефти, после атаки сократила производство более чем в два раза — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

К понедельнику саудовская нефтяная отрасль рассчитывает вернуть объем добычи 2 миллиона баррелей в сутки.Мировые цены на нефть после сокращения добычи в Саудовской Аравии из-за атак на ее нефтяные объекты подскочили в среднем на 12-13%, свидетельствуют данные торгов.