Аномальный я или нет? Петербургский сентябрь продолжает удивлять, теперь он показал смерч

Резкое похолодание спровоцировало не самое типичное для петербургской части Финского залива явление. Жительница Курортного района зафиксировала смерч.

О встрече с атмосферным вихрем петербурженка сообщила в соцсетях 16 сентября. Она уточнила, что пугающей красоты зрелище наблюдала вечером в воскресенье. «Был замечен смерч над Финским заливом в Ушково», – написала она в группе «ДТП и ЧП».

Разглядывая фото и видео, пользователи демонстрируют широкий спектр эмоций: от «Ааааа!!! Мы все погибнем....» до «Красотища» и «Так себе смерч. Смерчишко».

Одной из причин возникновения смерча считается соприкосновение теплого влажного воздуха с холодным сухим. Начинавшийся как аномально теплый для Петербурга сентябрь к середине своей решил показать себя с иной стороны: почти на десять градусов снизилась температура еще к прошлой пятнице, 16-го числа синоптики ожидают треть месячной нормы осадков, из-за угрозы наводнения закрыта дамба.