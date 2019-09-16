На юге Петербурга тушат «брежневку» в 12 этажей. Жильцы готовятся к восхождению без лифта

Экстренные службы в ночь на понедельник прибыли на сообщение о пожаре в многоэтажном жилом здании во Фрунзенском районе Петербурга. Соседи зафиксировали густой дым на крыше.

О возгорании по адресу Дунайский проспект, 58, корпус 1 пользователи группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» пишут в первом часу 16 сентября. Случайные фотографы запечатлели дымную шапку, которая укрыла кровлю панельного дома 1982 года постройки. По изначальной информации, загорелась шахта лифта. «Я поржу, если мы опять на полгода без лифта останемся», – прокомментировал возможную перспективу Сергей.

ГУ МЧС по Петербургу уточняет, в 00:46 открытое горение ликвидировано. «В техническом помещении над шахтой лифта двенадцатиэтажного жилого дома горел мусор на площади 10 кв. метров».

Очевидцы в соцсетях подтверждают, что, по состоянию на 01.06, дыма значительно меньше, «но пожарные все еще тушат». «Машины все еще стоят, скорые проехали, две машины», – добавляет Светлана.