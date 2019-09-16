Массовой дракой закончилась встреча футболистов из Дагестана и Северной Осетии. СМИ пишут про сломанный нос и реанимацию

Неспортивно завершился в Махачкале воскресный матч 16-го тура первенства ЮФО среди юношеских команд 2003 годов рождения. По итогам кулачного боя шесть человек доставлены в полицию, один футболист, по предварительным данным, получил серьезную травму.

Как сообщают местные СМИ, эмоции игроков не смогли унять ни тренеры, ни малочисленные полицейские. Судя по опубликованному 15 сентября видео, в столкновении участвовали игроки обеих команд («УОР-Дагестан» и «Юность»), а также их болельщики.

В пресс-службе МВД по республике Дагестан изданию «Регион online» сообщили, что в районный отдел полиции доставлено 6 человек. «Спорт-экспресс» со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против» пишет о возможной причине конфликта – якобы его спровоцировал сын почитаемого в республике футболиста Арсена Акаева, ударив футболиста осетинской команды. Заступничество папы не понравилось, взрослого ударили. В общей сложности во время разборок на поле оказалось не меньше 30 человек. Спортивный ресурс «Чемпионат» пишет, что одному из вратарей сломали нос. «Махачкалинские известия» не конкретизируют характер травм, но уточняют, что один пострадавший находится в реанимации.