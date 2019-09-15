Абоненты «МегаФон» и Yota заявили о масштабном сбое. Со связью было трудно от Москвы до Владивостока

Пользователи мобильных операторов «МегаФон» и Yota массово сообщили об отсутствии связи. Проблемы в сети зафиксировал сервис Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Согласно живой карте сбоев Downdetector, отчеты стали поступать вечером 15 сентября, к 21.00 достигли пика – свыше тысячи у Yota и столько же у «МегаФона». Основная причина жалоб – не работают мобильная связь и доступ к интернету. Приблизительно в тот же период времени (с 19.00 до 22.00) в гораздо меньшем масштабе наблюдались сложности у пользователей «МТС» и «Билайн». К 23.00 количество отчетов снизилось до единичных, что, судя по всему, свидетельствует об устранении технической проблемы.

Среди городов, где абоненты испытывали трудности, указаны: Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Тула, Самара, Рязань, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Чита, Казань, Владивосток и Хабаровск. В списке также фигурирует Санкт-Петербург, однако интерактивная карта говорит об обратном – за последние 24 часа сбоев не наблюдалось. В комментариях пользователи добавляют Курск, Ульяновск и Ижевск.