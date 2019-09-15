По делу о реабилитационных коттеджах под Петербургом проходят пятеро фигурантов. Арестованы не все

Суд арестовал троих фигурантов уголовного дела о сети фейковых реабилитационных центров под Петербургом. Об этом сообщает Следственный комитет России 15 сентября.

Ещё один подозреваемый отправлен под домашний арест. Пятому фигуранту следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

13 сентября спецназ штурмовал несколько коттеджей во Всеволожском районе Ленобласти. По версии следствия, в них располагать сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по якобы медицинской помощи страдающим различными зависимостями. Пациентов помещали в частные домовладения, оборудованные для коллективного проживания с нарушениями санитарных норм и правил общежития. Стоимость пребывания в таком заведении составляла от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Из плена псевдоврачей освободили 50 человек, в том числе женщин и несовершеннолетних.

Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении двух и более лиц).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчинённым заняться выявлением фейковых реабилитационных центров в регионах.