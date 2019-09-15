Подъезд к Гатчине блокируют пробки. Автомобилисты ругают дорожников

Аномальные пробки скопились на подъезде к Гатчине 15 сентября. О заторах «Фонтанке» пожаловались автолюбители.

«На этой неделе дорожники на дороге 41К-100 около автобусной остановки рядом с гатчинским кладбищем установили шумовые полосы дикой высоты. Получилось 5 подряд лежачих полицейских. Машины тормозят почти до 0 км/ч. В итоге скопилась дикая пробка как на пути из Сиверской, так и на бетонке А-120», — написал читатель Юрий.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», затор на 41К-100 сейчас составляет около трёх километров, на А-120 — около шести километров.