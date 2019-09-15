Эвакуация выгнала под дождь покупателей ИКЕА на Парнасе. В здании найден безхоз

Сигнал тревоги прервал шопинг в ИКЕА на Парнасе 15 сентября. Об эвакуации из торгового центра «Фонтанке» рассказали читатели в 20.30.

Покупателей и персонал попросили покинуть здание. Запаха дыма или других тревожных примет горожане не заметили.

В пресс-службе шведской компании пояснили, что сотрудники заметили подозрительный предмет и уточнили, что эвакуация коснулась только магазина ИКЕА, торговый комплекс «Мега» продолжает работать.