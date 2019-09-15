Ливень подтопил подход к новой станции метро «Проспект Славы»

Станция метро «Проспект Славы», которая пока так и не открылась для пассажиров, оказалась в водной блокаде. Фотоподтверждение очевидцы выкладывают в соцсетях.

На снимке видно, как разлившаяся в результате сильных дождей лужа мешает пройти к метро.

«Когда строишь за одну ночь, неудивительно, что такое происходит», – со скепсисом комментируют пользователи.

Открытие «Проспекта Славы» планировалось 5 сентября 2019 года в составе второй очереди Фрунзенского радиуса «Международная» — «Шушары», однако в итоге из-за недоработок осуществили лишь технический запуск. Стоя на фоне красной ленточки у станции «Шушары», Александр Беглов передумал пускать пассажиров на новоый участок метро. Что стоит за решением не открывать Фрунзенский радиус, читайте в материале «Фонтанки».