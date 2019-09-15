Скончалась председатель комитета по туризму Ленобласти

Глава комитета по туризму Ленинградской области Елена Устинова умерла в возрасте 56 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона 15 сентября. Причина смерти не уточняется.

По информации из открытых источников, Елена Устинова родилась в Ленинграде, училась в Ленинградском электротехническом институте связи имени профессора М.А. Бонч-Бруевича. На должность главы комитета была назначена в 2016 году, до этого с 2014-го была заместителем председателя комитета по культуре – начальником депертамента по туризму Ленобласти.

Свои соболезнования в связи с безвременным уходом сотрудника выразил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По словам Дрозденко, за время, проведённое в должности руководителя комитета, "она успела сделать очень многое, фактически, с нуля организовав системную работу по продвижению региона как одного из ключевых туристических центров".