СКА вырвал победу у «Йокерита» на последней минуте

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита». Игра прошла в воскресенье, 15 сентября, в Петербурге и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу армейцев с Невы.

Голы за СКА забили Ярно Коскиранта (22 минута), Наиль Якупов (30) и Йори Лехтеря (59). У «Йокерита» отличились Петри Контиола (20) и Хенрик Хаапала (53).

После 6-ти матчей у петербуржцев 8 очков и второе место в турнирной таблице Западной конференции. Лидирует «Витязь» с 10 очками.

Следующий матч СКА проведет на выезде 17 сентября против «Сочи».