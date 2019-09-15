«Погода шепчет, но нас не испугаешь». Грибники Петербурга хвастаются добычей в соцсетях

Бодрящий дождь и ветер не испугали грибников Петербурга. Несмотря на непогоду, любители тихой охоты отправились в леса.

Фотографиями добычи горожане делятся в социальных сетях 15 сентября. Точные места сбора не разглашаются, но называются точки притяжения. Рекорд в 127 благородных грибов поставили в Выборгском районе. Петербуржцы сообщают, что после дождя и похолодания червивых экземпляров стало меньше, попадались целые полянки подосиновиков, немного лисичек и черноголовиков.

«Погода шепчет, но нас не испугаешь. Прогулка удалась на славу, несмотря на шёпот погоды», — пишет Елена, побывавшая в лесу во Всеволожском районе.

Массовый рост грибов предсказан на сентябрь. «Фонтанка» составила карту грибных мест вокруг Петербурга и выяснила, чего там бояться.