«Петербург уже не будет прежним». Независимые муниципальные депутаты Петербурга объединились в ассоциацию

В Петербурге 15 сентября прошел первый конгресс независимых муниципальных депутатов, организованный штабом проекта «Объединенные демократы». Об этом сообщил координатор организации Андрей Пивоваров.

Около 100 муниципальных депутатов, включая самовыдвиженцев и тех, кого выдвинули партии «Яблоко», «Справедливая Россия», «Партия Роста», общим голосованием решили создать ассоциацию, чтобы продолжить поддерживать друг друга и выступать с совместными инициативами. Ассоциация намерена заниматься образовательной и юридической поддержкой депутатов, помогать устанавливать контакты с муниципалами из других городов и стран.

В совет ассоциации вошли: Сергей Кузин (МО Гавань), Ольга Галкина (МО Морской), Наталья Грязневич (МО Дворцовый), Ксения Лаврова (МО Владимирский), Софья Тимец (МО Светлановское), Сергей Самусев (МО 15), Федор Грудин (МО Правобережный), Василий Кунин (МО Малая Охта), Алексей Касаткин (МО Васильевский), Павел Кондрашов (МО Ульянка), Владимир Волохонский (МО 72), Светлана Уткина (МО Финляндский округ), Денис Евдокимов (МО Пороховые). Ответственным секретарём ассоциации избран координатор «Объединённых демократов» Андрей Пивоваров.

Депутат Заксобрания Максим Резник, выступая на конгрессе, сравнил выборы с «боевыми действиями», а Пивоваров заявил о «переломе».

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«Теперь перед нами стоит вопрос, как поддержать людей, которые не взяли большинство, но были близко к нему, тех, кто в первый раз избрались и не понимают, что делать, – сказал Пивоваров. – Этот перелом произошёл – мы перестали проигрывать. Петербург уже не будет прежним».

Проект «Объединённые демократы» занимается подготовкой и сопровождением кандидатов в муниципальные депутаты с 2018 года. В организации заявили, что примерно из 400 выдвинутых кандидатов депутатами стали 139 человек в 38 муниципальных образованиях.