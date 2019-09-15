Дамбу в Петербурге закрыли. Уровень воды в Неве поднялся на метр

В 16.57 затворы КЗС на судопропускных сооружениях С-1, С-2 и шести водопропускных сооружениях закрыты. Об этом сообщает МЧС по Санкт-Петербургу.

«Движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено, а акватория Невской губы временно изолирована от Финского залива», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что автомобильное движение по дамбе осуществляется в штатном режиме.

Когда дамбу откроют, будет известно позднее – всё зависит от того, сколько продлится непогода. Напомним, синоптики говорили об усилении ветра до 18 м/с и трети месячной нормы осадков. Также метеорологи предупредили о возможном подъеме уровня воды до опасных значений (+150… +160 см).

«По данным на 17.30, уровень воды по гидропосту «Горный институт» составляет +98 см, по Финскому заливу +114 см», – добавили в МЧС.