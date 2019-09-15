«Ситуация вокруг Ирана не перестаёт накаляться». Пушков заявил об угрозе новой войны в мире

Обострение отношений США и Ирана может привести к новой войне. Такое мнение 15 сентября выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова своего американского коллеги Линдси Грэма, который предложил рассмотреть возможность ударов по нефтяным объектам Ирана.

«Грэм хочет втянуть США в большую войну против Ирана, призывая нанести удар по иранским нефтяным объектам. Ситуация вокруг Ирана не перестаёт накаляться. Самая вероятная ближайшая война», – написал Пушков в Twitter.

Болтон уволен, но его антииранский пафос подхватил сподвижник Маккейна, сенатор Л. Грэм. Грэм хочет втянуть США в большую войну против Ирана, призывая нанести удар по иранским нефтяным объектам. Ситуация вокруг Ирана не перестаёт накаляться. Самая вероятная ближайшая война. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 15, 2019

Сенатор США Грэм после атак хуситов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, среди которых был один из самых крупных НПЗ в мире, заявил, что «поддерживаемые Ираном хуситы-повстанцы, напавшие на саудовские нефтеперерабатывающие заводы, являются еще одним примером того, как Иран наносит ущерб на Ближнем Востоке». Политик также предложил поразмыслить об атаках на Иран, если они «не прекратят провокации».

Реклама



Отметим, что Грэм и раньше призывал к превентивным ударам по Ирану с целью «нейтрализации иранского режима».

Как сообщалось ранее, ответственность за атаку двух нефтяных объектов компании Saudi Aramco 10 дронами 14 сентября, которая привела к большим пожарам, взяло на себя движение хуситов «Ансар Аллах», объяснив нападение участием Саудовской Аравии в военной операции в Йемене. Saudi Aramco объявила о приостановке добычи 5,7 млн баррелей нефти в сутки. Это почти половина всего объема, производимого страной. Нефтяные брокеры с тревогой ждут открытия биржи в понедельник. Эксперты уверены: в ближайшие дни события в Саудовской Аравии будут иметь ключевое значение.