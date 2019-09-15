Залог успеха — не талант. Популярность Билли Айлиш Юрий Лоза объяснил стадным чувством

Ветеран постсоветской эстрады продолжает эпатировать публику своими суждениями о популярности кумиров миллионов. В этот раз критики Юрия Лозы удостоилась американская исполнительница Билли Айлиш.

Автора некогда популярной песни «Плот» 15 сентября цитирует радиостанция «Говорит Москва». Юрий Лоза считает, что секрет успеха современных звезд нужно искать не в талантливости, а в поддержке блогеров и медийных персон, таких как Юрий Дудь и Иван Ургант. Он также заявил, что «любимые молодёжью Билли Айлиш и многочисленные рэп-исполнители — лишь тренд, как мода на рваные джинсы, которые выбрасывают и заменяют новым модным веянием». Ажиотажный спрос на шоу певицы Лоза объяснил «стадным инстинктом» и погоней за модой.

Американка Билли Айлиш обрела популярность три год назад, после выложенной в сеть песни Ocean Eyes. Тогда девочке было 14, а автором песни назван ее старший брат Финнеас. Популярность Айлиш многие объясняют тем, что она «сделала себя сама». В 2019-м состоялось мировое турне. Билеты на концерты в Москве и Петербурге были раскуплены за 2 дня. Организаторам пришлось менять площадки на более вместительные. Обмороки и панические атаки, эйфория и море слез сопровождали московский концерт Айлиш. В петербургском Ледовом дворце корреспондент «Фонтанки» почувствовала себя классручкой на школьной дискотеке.

Имя Юрия Лозы после десятилетий забвения снова стало звучать в 2016 году, когда он поделился мнением, что Rolling Stones – так себе музыканты. Позже от него доставалось космонавту Юрию Гагарину и российскому гимну.