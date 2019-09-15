Теннисист Даниил Медведев: Хочу пройти на турнире в Петербурге первый круг

Первая ракетка международного теннисного турнира St. Petersburg Open 2019 Даниил Медведев перед стартом турнира 15 сентября рассказал журналистам, успел ли он восстановиться после изматывающего финала US Open.

– После матча с Надалем мы с женой улетели в Черногорию, – заявил Медведев. – Отдыхали там три дня. Несколько дней не брал в руки ракетку и не выходил на корт, после финала впервые потренировался только вчера. То есть, почти неделю не играл в теннис, но чувствую себя очень хорошо.

По признанию 23-летнего теннисиста, его очень мотивирует собственная жена.

– В прошлом году играл товарищеский матч с Люкой Пуем и проигрывал каждый гейм, – решил поделиться Медведев одной личной историей. – А она все время говорила мне на переходах, что я могу быть в топ-10, у меня все для этого есть. А я смеялся, разводил руками и говорил: «Смотри, где здесь топ-10, я проигрываю все геймы». Жена все говорила: «Ты можешь, ты можешь». В итоге проиграл 0:6. Сейчас я в топ-10 (сейчас Медведев занимает четвертое место в мировом рейтинге, выше только Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович – прим. ред.).

Реклама



Даниил Медведев также поставил себе задачу на турнир в Петербурге:

– Очень хочу хорошо выступить в Санкт-Петербурге, затем в Москве. Я ставлю задачу побеждать в каждом матче. Так что, в первую очередь, хочу пройти здесь первый круг.

Турнир St. Petersburg Open пройдет на "Сибур Арене" с 16 по 22 сентября. Первым соперником Медведева станет победитель пары Евгений Донской – «лаки-лузер» (спортсмен, проигравший матч на завершающей стадии отборочных соревнований, но включённый по ряду дополнительных показателей в основную сетку турнира из-за выбывания по какой-либо причине другого игрока). Имя «лаки-лузера» станет известно позднее.

Напомним, что Даниил Медведев 9 сентября проиграл в финале Рафаэлю Надалю со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Несмотря на поражение, Медведев стал первым российским участником финала турнира «Большого шлема» с 2005 года, когда Марат Сафин пробился в финал Australian Open. Оданко Сафину в тот раз удалось еще и победить.