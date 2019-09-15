В Отрадном легковушка налетела на бетономешалку. Двоих увезли в больницу

Два человека пострадали в аварии с крупногабаритным транспортом в Колпинском районе Ленобласти 15 сентября.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, авария произошла недалеко от 124 дома на Ленинградском шоссе в 14.30. Автомобиль «Хёндэ Туксон» при развороте столкнулся со следовавшей в попутном направлении бетономешалкой MAN.

В результате ДТП тяжёлые травмы получил 60-летний водитель "Хёндэ", также госпитализирована 59-летняя пассажирка в состоянии средней степени тяжести.