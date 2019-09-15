CNN объяснил, почему Путин равнодушен к санкциям - стабильность важнее роста

На сайте американского телеканала CNN опубликован анализ влияния западных санкций на режим Владимира Путина. Если коротко, то они не работают. Причина – экономическая стратегия изоляции, реализуемая «квалифицированными технократами» вроде Эльвиры Набиуллиной.

Поводом для ревизии западной политики санкций в отношении Москвы стали последние заявления министра иностранных дел Франции Жана-Ива ле Дриана о том, что настало время для примирения между Евросоюзом и Москвой. В своей аналитике 15 сентября CNN обращает внимание, что такая риторика появилась на фоне как минимум двух законопроектов о новых санкциях против России, которые сейчас проходят через Конгресс США. Политики и экономисты задаются вопросом, не перевесит ли ущерб американским торговым партнерам и союзникам положительный эффект от санкций.

Московские политики построили денежно-кредитную и фискальную крепость, которая ставит стабильность выше экономическсого роста. Именно она помогает Кремлю переживать санкции куда лучше, чем ожидали многие аналитики.

С помощью квалифицированных технократов, таких как глава Центробанка Эльвира Набиуллина, Владимир Путин построил фундамент, который ограждает Кремль от внешнего давления вроде санкций и увеличивает способность российской экономики противостоять будущим экономическим бурям. Хоть падению цен на нефть, хоть глобальной рецессии.

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За время санкций Москва увеличила золотовалютные резервы до $500 млрд (четвертый показатель в мире), погасила внешний долг, девальвировала рубль для повышения конкурентоспособности своего экспорта, «дедолларизировала» госкомпании, чтобы оградиться от влияния финансовой системы США, сбалансировала расходы и доходы бюджета.

Политика Кремля ударила по карманам обычных россиян, ведь реальные зарплаты с 2014 года стагнировали, а потребительский долг почти удвоился. Но способность Москвы противостять внешним угрозам для Владимира Путина явно важнее, следует из рассуждений экспертов CNN: «Путин заботится о макроэкономической стабильности, потому что он сосредоточен на суверенитете, а население он хочет контролировать другими способами».

В итоге отчуждение Путина от Запада вроде подготовки альтернативы SWIFT или упрочнение связей с Китаем не так сильно беспокоит российского президента, как на это рассчитывали авторы санкционной политики.

Дальнейшие санкции против России могут повредит отношениям США с Европой, и без того уже подкошенных непредсказуемой политикой Дональда Трампа, заключают эксперты CNN.