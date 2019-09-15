Малком, Аршавин и Кержаков сыграют в теннис на «Газпром Арене» в рамках St. Petersburg Open

Новичок футбольного клуба «Зенит» Малком сыграет в теннис на «Газпром Арене». Мероприятие станет частью международного турнира St. Petersburg Open.

«На "Газпром Арене" будут соревноваться наши известные иренеры Андрей Аршавин и Александр Кержаков, а также к ним присоединится Малком. Посмотрим, каков он в работе с теннисными мячами», – заявил журналистам генеральный директор соревнований и «Зенита» Александр Медведев.

Турнир St. Petersburg Open пройдет на "Сибур Арене" с 16 по 22 сентября. В нем примет участие финалист Открытого чемпионата США Даниил Медведев.

Добавим, что Малком сейчас восстанавливается после травмы. Кержаков ранее в интервью "Фонтанке" рассказывал, что играет в теннис с Александром Медведевым.