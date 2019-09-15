«Я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях». Олег Сенцов показал фотографию из российской тюрьмы

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, опубликовал на своей странце в Facebook фотографию, сделанную в стенах ИК-8.

Снимок сделан в колонии, расположенной в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в конце 2016 года. По словам Сенцова, это единственное фото, которое удалось сделать.

«Заключенным не полагаются ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном, я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял», — прокомментировал режиссёр.

Напомним, Олег Сенцов был задержан в 2014 году в Крыму и приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов на полуострове и в создании террористического сообщества. 7 сентября Россия и Украина обменялись заключёнными по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка, арестованные после инцидента в Керченском проливе в 2018 году, фигуранты дела о терроримзе в Крыму Олег Сенцов и Александр Кольченко и другие. Россия получила журналиста Кирилла Вышинского, обвинённого Киевом в госизмене, свидетеля по делу о крушении рейса MH17, «начальника ПВО ДНР» Владимира Цемаха и ещё 30 мужчин и трёх женщин. Олег Сенцов на пресс-конференции в Киеве заявил, что вернётся в Крым «только на танках».