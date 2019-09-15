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Бизнес
15.09.2019 16:16
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Лови момент! Перебои с поставками могут помочь с распродажей российской «грязной» нефти

Пока американцы и арабы придумывают, чем восполнить потерянные объемы, где-то в Роттердаме покупателей ждут сотни тысяч баррелей загрязненной хлором нефти из России.

Лови момент! Перебои с поставками могут помочь с распродажей российской «грязной» нефти

Сафрон Голиков/Коммерсантъ

Французская Total объявила тендер для потенциальных покупателей 1,3 млн баррелей нефти марки Ural, загрязненных хлорсодержащими компонентами. Эти объемы направляются из Усть-Луги в Роттердам, передает Reuters 15 сентября. Повышенный спрос на нефть в начале следующей недели может возникнуть из-за перебоев с поставками из Саудовской Аравии после воздушных атак йеменских боевиков. 

«В понедельник торги откроются колоссальным скачком вверх», – уверен партнёр компании RusEnergy Михаил Крутихин. По его оценкам, реального дефицита нефти возникнуть не должно – Саудовская Аравия и США обещают выпустить на мировые рынки свои запасы. Но трейдеры обязательно отреагируют на субботние атаки.

Михаил Крутихин отмечает что сейчас «грязная» российская нефть выставляется на продажу с большим дисконтом в 15, а то и 20 долларов за баррель, но до сих пор заметного спроса на нее не было. Однако ажиотаж теоретически может помочь продать российскую продукцию, загрязненную хлором. 

С тем, что в ближайшие дни события в Саудовской Аравии будет иметь ключевое значение, согласен и Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets: «Это однозначно создаст высокую волатильность на нефтяном рынке». Однако долго это не продлится, ведь представители Саудовской Аравии обещают стабилизировать ситуацию уже к понедельнику.

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В таких обстоятельствах спрос на «грязную» нефть не успеет слишком подняться, полагает эксперт, однако напоминает, о планах Vitol и Unipec выкупить 700 тысяч тонн нефти (чуть больше 5 млн баррелей) с целью продажи азиатским, китайским переработчикам. «Определенные договорённости уже присутствуют и вряд ли изменятся из-за краткосрочных вспышек», – говорит Артем Деев.

Сомнения в том, что новости из Саудовской Аравии сильно повлияют на продажи российской «грязной нефти», высказывает и Александр Кудрин, руководитель исследований Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ. Однако некоторые покупатели могут задуматься о рисках, которые возникают на мировых рынках, и сделать более крупные запасы. И кто-то вспомнит про эти сомнительные, с точки зрения качества, объемы.

Огромные запасы «грязной» нефти появились на рынке после скандала с закачкой в общую трубопроводную сеть России нескольких миллионов тонн некондиционной продукции с одного из частных месторождений. Ее поставки на перерабатывающие заводы покупателей приводили к поломкам оборудования и многомиллиардным потерям.

Оператору трубопроводной системы «Транснефти» пришлось откачивать огромные объемы загрязненной нефти и промывать трубы чистым продуктом. В итоге и образовались заметные запасы «грязной» нефти, которую сейчас пытаются продать по всему миру. Использовать их, поясняют эксперты, теоретически можно, но только после смешивания с нормальным сырьем в соотношении 1 к 10 или даже больше. В противном случае переработка этих объемов грозит поломкой оборудования на НПЗ. 

Ранее заметный объем – около 1 млн баррелей «грязной» российской нефти в августе пытались продать британцы из BP, однако не смогли найти покупателей, вспоминают собеседники Reuters из среды нефтетрейдеров. В числе других крупных трейдеров, которые никак не могут пристроить нефть с повышенным содержанием хлора, называются также Vitol, Glencore и Trafigura.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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