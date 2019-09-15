Сотрудники голландского KLM готовятся к забастовке. Россиян предупреждают о возможных задержках и отменах рейсов

Профсоюз сотрудников наземных служб FNV в Нидерландах объявил о грядущей забастовке сотрудников авиакомпании KLM на следующей неделе.

Российских туристов о предстоящей стачке, которая может негативно сказаться на авиасообщении, 15 сентября предупреждает Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

"С 16 по 22 сентября планируется 4-часовая забастовка сотрудников наземного персонала авиакомпании KLM в амстердамском аэропорту "Схипхол"; возможны изменения в расписании рейсов", – говорится в сообщении ДСКЦ.

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#Нидерланды – с 16 по 22 сентября планируется 4-часовая забастовка сотрудников наземного персонала авиакомпании "KLM" в амстердамском аэропорту "Схипхол"; возможны изменения в расписании рейсов. pic.twitter.com/qB2zDIkLJP — МИД России ?? ДСКЦ (@MID_travel) September 15, 2019

Отразится ли забастовка на рейсах в Россию, пока не ясно. На сайте авиакомпании информация о возможных изменениях в расписании отсутствует.

Наземный персонал KLM требует, в частности, повышения зарплаты, размер которого профсоюз так и не смог согласовать на переговорах по коллективному трудовому договору с работодателем.

«KLM продолжает отказываться от заключения хорошего коллективного трудового договора для наземного персонала. Они оставляют своих сотрудников на холоде», – цитирует лидера профсоюза FNV Яна ван ден Бринка агентство Bloomberg.

Новые коллективные трудовые соглашения для пилотов, бортпроводников и наземного персонала обсуждаются уже несколько месяцев. "Скипхол" – один из самых загруженных авиахабов Европы. В начале сентября сотни членов FNV в KLM уже дважды приостанавливали свою работу в знак протеста на два часа. В результате десятки рейсов были отменены или задержаны. Пассажирам пришлось дольше ждать свой багаж. Всего коллективный договор затрагивает 15 000 сотрудников.