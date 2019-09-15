В Петербург пришёл шторм. На дамбе закрывают шлюзы

Затворы комплекса защитных сооружений Петербурга закрывают из-за непогоды. В городе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы 15 сентября.

Ведомство предупреждает об усилении порывов ветра до 15-17 м/с, а также повышении уровня воды до опасных значений (+150… +160 см).

«В 14.00 начата работа по подготовке к закрытию всех затворов КЗС. Планируется, что в 16.00 движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру будет остановлено капитаном морского порта «Большой порт Санкт-Петербург». Движение автомобилей по САД КЗС осуществляется в штатном режиме. В зависимости от изменения погодных условий далее обстановка и информация могут изменяться», — добавили в ведомстве.

Из-за штормового предупреждения отменён фестиваль ретротехники «Фортуна», который проходит на территории форта «Константин».

Непогода продержится в Петербурге ещё как минимум сутки. За день воскресенья и в ночь на понедельник в городе на Неве выпадет до трети месячной нормы осадков (норма сентября 69 мм).