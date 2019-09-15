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В Гонконге снова неспокойно. МИД РФ посоветовал россиянам избегать протестов
В Гонконге идёт 15-я неделя антиправительственных демонстраций.
Несмотря на то, что полиция не согласовала организованный Гражданским фронтом по правам человека марш, тысячи людей вышли на улицы.
Как сообщают местные СМИ, 15 сентября полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом, резиновыми пулями и водяными пушками.
Ситуационно-кризисный центр министрества иностранных дел РФ 15 сентября советует туристам избегать мест скопления людей.
«В гонконгском районе Козуэй-бэй проходит очередной антиправительственный митинг, усилены меры безопасности, нарушено движение общественного транспорта», – говорится в сообщении МИД.
#КНР #Гонконг – в гонконгском районе Козуэй-бэй проходит очередной антиправительственный митинг; усилены меры безопасности; нарушено движение общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/S9EMyFSGk2— МИД России ?? ДСКЦ (@MID_travel) September 15, 2019
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Справка:
Жители Гонконга протестуют против поправок в законопроект об экстрадиции. Он разрешит выдачу людей, которые обвиняются в преступлениях другими странами, в том числе Тайваню и Макао. Протестующие опасаются, что это приведёт к высылке на материковый Китай с «непрозрачной» системой правосудия всех, кто не согласен с политикой КНР.
Акции несогласия начались в Гонконге с весны и продолжаются всё лето: полиция применяла перцовый газ и дубинки, 1 июля демонстранты захватили здание парламента и исписали его лозунгами. Заявление главы специального административного района Кэри Лэм о готовности отказаться от поправок, которые позволяют выдавать Пекину лица, укрывающиеся в Гонконге, было сделано 4 сентября. Несмотря на уступки властей, протестующие намерены продолжать свою борьбу. Участники забастовок скандируют на улицах Гонконга: «Five demands – not one missing! (Пять требований – и ни одним меньше!)» Помимо отказа от экстрадиции протестующие требуют не классифицировать протесты как «беспорядки», освободить всех задержанных (один из лидеров протестов был задержан 31 августа), расследовать неправомерные и жестокие действия полиции, ввести прямые всеобщие выборы в Гонконге.