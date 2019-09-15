В Гонконге снова неспокойно. МИД РФ посоветовал россиянам избегать протестов

Справка:

Жители Гонконга протестуют против поправок в законопроект об экстрадиции. Он разрешит выдачу людей, которые обвиняются в преступлениях другими странами, в том числе Тайваню и Макао. Протестующие опасаются, что это приведёт к высылке на материковый Китай с «непрозрачной» системой правосудия всех, кто не согласен с политикой КНР.

Акции несогласия начались в Гонконге с весны и продолжаются всё лето: полиция применяла перцовый газ и дубинки, 1 июля демонстранты захватили здание парламента и исписали его лозунгами. Заявление главы специального административного района Кэри Лэм о готовности отказаться от поправок, которые позволяют выдавать Пекину лица, укрывающиеся в Гонконге, было сделано 4 сентября. Несмотря на уступки властей, протестующие намерены продолжать свою борьбу. Участники забастовок скандируют на улицах Гонконга: «Five demands – not one missing! (Пять требований – и ни одним меньше!)» Помимо отказа от экстрадиции протестующие требуют не классифицировать протесты как «беспорядки», освободить всех задержанных (один из лидеров протестов был задержан 31 августа), расследовать неправомерные и жестокие действия полиции, ввести прямые всеобщие выборы в Гонконге.