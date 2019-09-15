Треть месячной нормы осадков. После дождливых выходных Петербург ждёт штормовой ветер

Непогода не торопится отпускать Петербург. Начало рабочей недели обещает быть мокрым и ветреным.

В понедельник, 16 сентября, в Северной столице ожидается усиление северо-западного ветра, к ночи порывы достигнут 15-18 м/с, предупреждает пресс-служба городского МЧС. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Столбик термометра днём поднимется до +14, ночью опустится до +9.

Дожди и ветер бушуют в Петербурге все выходные. По данным ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, за день воскресенья и в ночь на понедельник в городе на Неве выпадет до трети месячной нормы осадков (норма сентября 69 мм).