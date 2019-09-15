В Кемерове на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»
В Кемерове на месте трагически известного торгового центра «Зимняя вишня» разбили парк. Там, где 25 марта 2018 года при пожаре погибло 60 человек, теперь находится «Парк ангелов».
В память о погибших в парке высадили 60 сосен. На территории площадью около двух гектаров есть также фонтан, музыкальная ротонда, амфитеатр, комната матери и ребёнка и православная часовня «В скорбях и печалях Утешение». Под куполом ротонды на металлической сфере выгравированы имена погибших.
14 Сен 2019 в 11:11 PDT
Справка:
По версии следствия, к страшному пожару в ТРК 25 марта 2018 года привело замыкание электропроводки на четвертом этаже. Огонь быстро распространился по зданию, отделанному легковоспламеняющимися материалами. При этом система пожаротушения не была подключена к сигнализации, а системы автоматического водяного и порошкового пожаротушения находились в неисправном состоянии. Кроме того, не были открыты эвакуационные выходы, не организована эвакуация посетителей. Все это привело к гибели 60 человек, в том числе 37 детей. Пострадали 147 человек. Судебный процесс в Кузбассе начался 16 мая. Следствие увидело в руководстве «Зимней вишни» объединенную преступную группировку. Речь, в частности, идет о техническом директоре ТРЦ Георгии Соболеве и управляющей Надежде Судденок, а также экс-гендиректоре компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой.