В Кемерове на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»

В Кемерове на месте трагически известного торгового центра «Зимняя вишня» разбили парк. Там, где 25 марта 2018 года при пожаре погибло 60 человек, теперь находится «Парк ангелов».

В память о погибших в парке высадили 60 сосен. На территории площадью около двух гектаров есть также фонтан, музыкальная ротонда, амфитеатр, комната матери и ребёнка и православная часовня «В скорбях и печалях Утешение». Под куполом ротонды на металлической сфере выгравированы имена погибших.