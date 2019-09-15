Перебои с поставками из Саудовской Аравии могут помочь с распродажей миллионов баррелей российской "грязной" нефти

Повышенный спрос на нефть в начале следующей недели может возникнуть из-за перебоев с поставками из Саудовской Аравии после воздушных атак йеменских боевиков. Это, возможно, поможет России продать "грязную" нефть.

В конце этой недели французская Total, по данным Reuters, объявила тендер для потенциальных покупателей 1,3 млн баррелей нефти марки Ural, загрязненных хлорсодержащими компонентами. Эти объемы направляются из Усть-Луги в Роттердам.

"В понедельник торги откроются колоссальным скачком вверх", – с уверенностью заявил "Фонтанке" партнёр компании RusEnergy Михаил Крутихин. По его оценкам, реального дефицита нефти возникнуть не должно – Саудовская Аравия и США обещают выпустить на мировые рынки свои запасы. Но трейдеры обязательно отреагируют на субботние атаки.

Михаил Крутихин отмечает, что сейчас "грязная" российская нефть выставляется на продажу с большим дисконтом в 15, а то и 20 долларов за баррель, но до сих пор заметного спроса на нее не было. Однако ажиотаж теоретически может помочь продать российскую продукцию, загрязненную хлором.

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Огромные запасы "грязной" нефти появились на рынке после скандала с закачкой в общую трубопроводную сеть России нескольких миллионов тонн некондиционной продукции с одного из частных месторождений. Ее поставки на перерабатывающие заводы покупателей приводили к поломкам оборудования и многомиллиардным потерям.

Оператору трубопроводной системы "Транснефти" пришлось откачивать огромные объемы загрязненной нефти и промывать трубы чистым продуктом. В итоге и образовались заметные запасы "грязной" нефти, которую сейчас пытаются продать по всему миру. Использовать их, поясняют эксперты, теоретически можно, но только после смешивания с нормальным сырьем в соотношении 1 к 10 или даже больше. В противном случае переработка этих объемов грозит поломкой оборудования на НПЗ.

Ранее заметный объем – около 1 млн баррелей "грязной" российской нефти в августе пытались продать британцы из BP, однако не смогли найти покупателей, вспоминают собеседники Reuters из среды нефтетрейдеров. В числе других крупных трейдеров, которые никак не могут пристроить нефть с повышенным содержанием хлора, называются также Vitol, Glencore и Trafigura.