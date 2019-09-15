В Челябинской области четверо погибли из-за отравления парами гниющего картофеля в погребе. Один из них подросток

Трое взрослых и подросток насмерть отравились парами гниющей картошки в Челябинской области. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

14 сентября сотрудников МЧС вызвали к частному дому в поселке Магнитка Кусинского района. Прибывшие на место спасатели нашли в погребе троих погибших, ещё один человек оставался живым.

«Мужчина был срочно госпитализирован в Кусинскую районную больницу, однако скончался в лечебном учреждении», — отметили в ведомстве.

В СК уточнили, что одному из погибших было 16 лет. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление газообразными продуктами гниения картофеля при очистке помещения.