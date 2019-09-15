Под Петербургом KIA соскочил с трассы и влетел в дерево. На месте погибла трёхлетняя девочка, водителя спасают врачи

Ребёнок погиб в аварии в Волосовском районе Ленобласти 15 сентября. Водитель транспорта госпитализирован.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 11 утра на 13 км автодороги Кемполово-Тосно-Шапки автомобиль KIA Rio вылетел в кювет и врезался в дерево. Тяжёлые травмы получил 43-летний водитель. Его трёхлетняя пассажирка скончалась на месте.

В полиции изучают обстоятельства трагедии.

Ранее, в ночь на 15 сентября, на проспекте Косыгина в Петербурге погиб при столкновении со столбом водитель «Митсубиси», его пассажирки получили травмы.